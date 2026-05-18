Alunos da Guarda Civil Municipal de Rio Preto doam sangue e plaquetas

O Hemocentro recebeu 58 alunos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto que doaram sangue, plaquetas e se inscreveram como doadores de medula óssea na sexta-feira, 15. Na semana passada, outros 53 alunos já haviam praticado este gesto que salva muitas vidas.

Ciente de que o Hemocentro precisa ao menos de 100 doadores por dia para fornecer sangue e demais hemocomponentes aos hospitais da região, a Guarda Civil convidou os alunos a doarem, o que aceitaram prontamente. “Sabemos que o total de doadores por dia está muito aquém do ideal, então fizemos questão de doar em prol da comunidade, mas também sabemos que também seremos beneficiados, pois os agentes de segurança estão sujeitos a situações que demandam receber sangue”, afirmou o coronel da Polícia Militar Maurício Affonso Marques, coordenador do Curso de Formação de Guardas Civis Municipais.

Uma única doação de sangue (450 mililitros) pode salvar ou beneficiar até quatro vidas, segundo o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva, sob a gestão da Funfarme, fornecem sangue para 39 serviços de saúde que atendem aos 102 municípios da DRS-15, além da Santa Casa de Rio Preto, responsável por atender todos os moradores da cidade e outras nove Santas Casas (Tanabi, Monte Aprazível, Nova Granada, José Bonifácio, Paulo de Faria, Potirendaba, Ibirá, Neves Paulista e Macaubal).

SERVIÇO

O Hemocentro de Rio Preto está localizado na Avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80, no Jardim Panorama. O atendimento ocorre todos os dias, das 7h às 13h.

Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (17) 3201-5151.