Aluno autista tem braço quebrado ao ser agredido em escola de Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da agressão contra um adolescente autista de 12 anos que teve o braço quebrado dentro de uma escola estadual da cidade. O caso aconteceu na última quinta-feira, 23, na escola Bento Abelaira Gomes, localizada no bairro Jardim Antunes.

Ao Diário, a mãe da vítima, Vanessa Alves da Silva, contou que o filho chegou em casa chorando e reclamando de dor no braço. “Ele disse que um menino deu três chutes no braço dele e, em seguida, puxou a perna dele, derrubando meu filho no chão. Ele usou o braço pra proteger a queda”, explica.

Ela levou o filho na UPA Norte e o exame de raio-x constatou fratura no braço esquerdo. O adolescente deve ficar afastado da escola por 60 dias. Nesse período, a unidade vai enviar conteúdo didático para o aluno estudar em casa.

“A escola me disse que foi uma ‘brincadeira’ entre os adolescentes, que o aluno envolvido não tem histórico de agressão. Mas meu filho não quer mais ir para a escola”, lamenta.

Para Vanessa, as medidas tomadas pela rede estadual de Educação não têm sido suficientes para proteger crianças neurodivergentes contra o bullying e a violência. Ela pediu que o autor da agressão seja trocado de sala ou de turno.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Estadual de Educação sobre o caso e as medidas tomadas.

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