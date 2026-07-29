Agente penitenciário vai a júri por matar cantor sertanejo em Votuporanga

A Justiça de Votuporanga realiza, nesta quarta-feira, 29, o júri popular do agente penitenciário Rodrigo Marques, acusado de matar o cantor Gustavo Caporalini durante um churrasco em fevereiro de 2024. O autor também é julgado por tentativa de homicídio contra familiares da vítima e por lesão corporal contra sua ex-companheira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes de uma suposta relação entre a ex-companheira do autor e o cantor.

Ainda conforme os autos, Rodrigo marcou um encontro com sua ex-esposa e a agrediu durante uma discussão. Pouco tempo depois, o agente penitenciário foi até a casa de Gustavo se passando por policial.

Na casa do cantor, Rodrigo teria efetuado diversos disparos contra a vítima, inclusive enquanto Gustavo já estava no chão. O cantor morreu ainda no local. Durante a ação, o acusado teria atirado contra dois familiares da vítima que tentaram impedir novos disparos.

A defesa alegou, entre outros pontos, a nulidade de laudos periciais, contestou parte das qualificadoras de homicídio e sustentou que o acusado agiu sob violenta emoção após suposta provocação de Gustavo.

O juiz rejeitou as preliminares apresentadas pela defesa e marcou o Tribunal do Júri.