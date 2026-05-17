Advogado é preso por embriaguez após bater em dois veículos e tentar fugir, em Rio Preto

Foi liberado em audiência de custódia neste domingo, 17, o advogado de 44 anos preso em flagrante neste sábado, 16, após dirigir embriagado, provocar dois acidentes de trânsito na avenida Nádima Damha (um deles envolvendo outro advogado) e tentar fugir do local. Na Central de Flagrantes, ele ainda deu voz de prisão ao delegado.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a primeira colisão ocorreu nas proximidades da Ponte Estaiada. Dirigindo uma caminhonete Ranger preta, o advogado bateu na traseira de um Nivus, ocupado por um casal.

A vítima do veículo atingido, um supervisor de 38 anos, seguiu a caminhonete para identificar a placa e tentou fazer contato com o motorista, emparelhando em trânsito. O advogado, no entanto, ignorou, mostrou o dedo médio e continuou a fuga em alta velocidade.

Na última rotatória da Avenida Nadima Damha, que dá acesso à avenida Miguel Damha, a Ranger bateu novamente na traseira de outro veículo, desta vez um Fastback, ocupado por um casal com um bebê. O motorista do Fastback, um advogado de 36 anos, sofreu ferimento no nariz e precisou de atendimento médico.

Uma equipe da GCM que fazia patrulhamento pela região chegou ao local rapidamente e realizou a abordagem. Os agentes constataram que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, porém, ele se recusou a soprar o bafômetro.

"Um detalhe pertinente, o acidente aconteceu minutos antes de uma corrida no mesmo local sobre conscientização no trânsito (Maio Amarelo)", pontuou Márcio Martino, comandante da Guarda Municipal.

Levado para a Central de Flagrantes, o advogado desacatou a equipe, proferiu xingamentos e deu voz de prisão ao delegado. A ocorrência foi acompanhada pelo advogado dele e por um representante das prerrogativas profissionais da OAB Rio Preto.

Após um médico legista atestar o consumo de bebida alcoólica pelo motorista da caminhonete, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, colisão, lesão corporal na direção de veículo e fuga de local de acidente.