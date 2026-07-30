Adolescente e mulher ficam feridos após acidente entre motos em Rio Preto

Um adolescente de 17 anos e uma mulher de 45 ficaram feridos após acidente entre duas motos na noite de quarta-feira, 29, em Rio Preto. A colisão ocorreu por volta das 20h, no cruzamento da Rua Dom José Joaquim Gonçalves com a Avenida Mirassolândia, no bairro Solo Sagrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares estavam realizando uma patrulha quando encontraram duas motocicletas caídas na via, assim como os seus condutores.

No local, os policiais constataram que uma dos envolvidos na colisão era menor de idade e não possuía habilitação.

As vítimas foram socorridas por equipes de emergência. A condutora da outra moto, uma mulher de 45 anos, foi encaminhada ao Hospital de Base. Já o adolescente, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Segundo o registro policial, o menor apresentava ferimentos na região do rosto, mas estava estável no momento do atendimento. O boletim não informa o estado de saúde da condutora.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa, dirigir sem permissão ou habilitação e será investigado pela Polícia Civil.