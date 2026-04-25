Adolescente morre após três dias de acidente de moto em Rio Preto
O jovem de 17 anos sofreu graves ferimentos porque estava sem capacete
Um adolescente de 17 anos morreu após um acidente de trânsito registrado no último dia 20, no bairro Jardim Mugnaini, em Rio Preto. O caso, inicialmente tratado como colisão, revelou uma série de irregularidades envolvendo os veículos e os condutores.
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem conduzia uma motocicleta pela rua Antonio Muriel, por volta das 18h58, quando perdeu o controle em alta velocidade. Ele atingiu outro motociclista e, em seguida, bateu contra um VW Golf que estava estacionado.
Com o impacto, o adolescente foi arremessado a cerca de 10 metros. Ele não usava capacete no momento da queda e foi socorrido em estado gravíssimo pelo Samu ao Hospital de Base. Após três dias internado com politraumatismo, morreu na manhã do dia 23.
O outro motociclista envolvido sofreu apenas uma lesão leve no pé e recusou atendimento.
Durante a ocorrência, a polícia constatou diversas irregularidades. A moto conduzida pelo adolescente apresentava sinais de adulteração no motor e no chassi, o que impediu a identificação correta. A placa exibida pertencia a outro veículo, de menor cilindrada.
Já o outro condutor não possuía habilitação e a motocicleta que ele dirigia estava com o licenciamento irregular.
As duas motos foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e adulteração de sinal identificador, e será investigado pela Polícia Civil.