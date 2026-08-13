Adolescente foge da PM com bicicleta motorizada e é levado à delegacia em Rio Preto

Um adolescente de 14 anos foi levado à Central de Flagrantes depois de fugir de uma abordagem da Polícia Militar enquanto conduzia uma bicicleta motorizada em velocidade acima do permitido, na tarde de quarta-feira, 12, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Estoril quando viram o adolescente conduzindo uma bicicleta motorizada, sem placa de identificação.

Ao perceber a presença da viatura, o jovem teria passado a observar os policiais e, em seguida, desobedecido às ordens de parada. Ele fugiu pelas ruas do bairro e passou a ser acompanhado pela equipe.

Os policiais localizaram o adolescente pouco depois, quando ele chegava à residência onde mora. O jovem entrou no imóvel empurrando a bicicleta. A mãe autorizou a entrada dos policiais para que a abordagem fosse realizada.

Durante a ocorrência, o adolescente admitiu que conduzia o veículo e afirmou que a bicicleta pertencia a ele. Questionado sobre a fuga, disse que desobedeceu à ordem de parada porque ficou com medo de que os policiais apreendessem a bicicleta motorizada.

De acordo com a PM, o veículo não possuía placa de identificação e apresentava irregularidades. O adolescente alegou que a bicicleta havia sido comprada pelo pai, que mora em Cedral e não estava presente no momento da ocorrência.

Os policiais afirmaram que, durante a fuga, o adolescente colocou em risco a própria segurança, a da equipe policial e a de terceiros ao desobedecer às ordens de parada e às normas de circulação.

A bicicleta motorizada foi apreendida administrativamente. O adolescente foi ouvido na presença da mãe e liberado após ela assinar um termo de compromisso.

O caso foi registrado como ato infracional relacionado a trafegar em velocidade incompatível com a segurança, desobediência e dirigir sem permissão ou habilitação.