Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
TRÂNSITO

Adolescente é internado em estado grave após acidente no Mugnaini, em Rio Preto

Segundo boletim de ocorrência, motociclista seguia em alta velocidade, bateu em outra moto e em um carro estacionado

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 7 horasAtualizado há 7 horas
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (Reprodução)
Galeria
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (Reprodução)
Ouvir matéria

Um adolescente de 17 anos foi internado em estado grave após um acidente de trânsito na noite de segunda-feira, 20, no bairro Jardim Mugnaini, em Rio Preto. A colisão envolveu duas motocicletas e um carro que estava estacionado.

Segundo a Polícia Militar, um rapaz de 22 anos seguia pela rua Antonio Muriel quando foi atingido por outra moto, conduzida pelo adolescente, que descia a via em alta velocidade. O adolescente teria perdido o controle da direção, batido contra a outra motocicleta e, em seguida, colidido contra um veículo estacionado.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado a cerca de 10 metros. Ele não usava capacete no momento do acidente.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Hospital de Base, onde foi internado. Já o outro motociclista sofreu ferimentos leves no pé e recusou atendimento médico no local.

Durante a ocorrência, os policiais constataram irregularidades nos veículos envolvidos, que serão apuradas. A moto do adolescente tinha placa de outro veículo, já a do rapaz estava com licenciamento vencido.