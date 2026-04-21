Adolescente é internado em estado grave após acidente no Mugnaini, em Rio Preto
Segundo boletim de ocorrência, motociclista seguia em alta velocidade, bateu em outra moto e em um carro estacionado
Um adolescente de 17 anos foi internado em estado grave após um acidente de trânsito na noite de segunda-feira, 20, no bairro Jardim Mugnaini, em Rio Preto. A colisão envolveu duas motocicletas e um carro que estava estacionado.
Segundo a Polícia Militar, um rapaz de 22 anos seguia pela rua Antonio Muriel quando foi atingido por outra moto, conduzida pelo adolescente, que descia a via em alta velocidade. O adolescente teria perdido o controle da direção, batido contra a outra motocicleta e, em seguida, colidido contra um veículo estacionado.
Com o impacto, o adolescente foi arremessado a cerca de 10 metros. Ele não usava capacete no momento do acidente.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Hospital de Base, onde foi internado. Já o outro motociclista sofreu ferimentos leves no pé e recusou atendimento médico no local.
Durante a ocorrência, os policiais constataram irregularidades nos veículos envolvidos, que serão apuradas. A moto do adolescente tinha placa de outro veículo, já a do rapaz estava com licenciamento vencido.