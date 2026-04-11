RECEPTAÇÃO

Adolescente é apreendido com moto furtada em Rio Preto

Suspeito confessou ter comprado o veículo por R$ 400; motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima

por Tatiana Pires
Publicado em 11/04/2026 às 12:36Atualizado em 11/04/2026 às 12:49
Central de Flagrantes (Colaboração/Leitor)
Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na noite desta sexta-feira, 10, após ser flagrado com uma motocicleta furtada em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela estrada Valdomiro Lopes da Silva, no bairro Jardim Marajó, quando suspeitaram de uma moto que passava pelo local. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo era produto de furto.

Questionado pelos policiais, o jovem afirmou que havia adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 400. O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve o ato infracional registrado como receptação.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o adolescente confessou a prática e permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta, uma Honda CG 160 Fan, foi apreendida e devolvida ao proprietário.

Durante a ocorrência, um aparelho celular que estava com o adolescente também foi apreendido para averiguação.