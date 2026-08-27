Adolescente é apreendido com moto e porções de maconha em Rio Preto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 24, após ser flagrado com uma motocicleta que havia sido levada sem autorização da proprietária em Guapiaçu. Durante a ocorrência, os policiais também localizaram porções de maconha que, segundo o boletim de ocorrência, seriam destinadas à venda.

De acordo com o registro policial, a proprietária da Honda CB 300R relatou que o marido havia pegado a motocicleta com sua autorização no dia 24, mas retornou posteriormente sem o veículo. Questionado, ele afirmou que havia emprestado a moto a um conhecido e que o veículo não havia sido devolvido.

No dia 26, a mulher recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra da motocicleta. O possível comprador informou que estava negociando o veículo com o companheiro dela. A proprietária, porém, afirmou à polícia que ele estava trabalhando no horário em que supostamente estaria negociando a moto.

Após contato com o conhecido que pegou a moto, ele teria afirmado que estava com a motocicleta e que não a devolveria enquanto questões financeiras envolvendo o companheiro dela não fossem resolvidas. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Polícia de Guapiaçu como apropriação indébita.

Posteriormente, policiais militares que faziam patrulhamento preventivo em Rio Preto receberam a informação de que uma motocicleta relacionada à ocorrência estava sendo conduzida nas imediações dos bairros Santo Antônio, Cidade Jardim e Nova Esperança. A equipe localizou o veículo pela avenida Acácio Fernandes, no Nova Esperança.

Segundo a polícia, o adolescente que conduzia a moto fugiu ao perceber a aproximação da viatura, desobedeceu às ordens de parada, avançou cruzamentos e desrespeitou a sinalização de trânsito. Outras viaturas e o helicóptero Águia da Polícia Militar participaram do acompanhamento.

Na avenida Orlando Canuto, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, caiu e fugiu a pé por uma área de mata. Ele foi localizado escondido na vegetação e, conforme o boletim, ofereceu resistência durante a abordagem.

Ainda segundo a ocorrência, o adolescente afirmou que comercializava drogas no bairro Santo Antônio e indicou uma residência onde mantinha entorpecentes escondidos. No imóvel apontado por ele, os policiais encontraram porções de maconha no telhado. Ao todo, foram apreendidos 67,4 gramas da droga, divididos em oito porções.

A motocicleta foi recuperada e apreendida. Após o registro da ocorrência na Central de Flagrantes, o adolescente foi liberado à responsável legal mediante compromisso de apresentação ao Ministério Público. O caso foi registrado por atos infracionais relacionados a receptação e tráfico de drogas, além da localização e apreensão do veículo.