Adolescente é apreendido após esfaquear jovem em Rio Preto

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante suspeito de esfaquear um jovem de 17 anos na noite desta segunda-feira, 24, em Rio Preto. A vítima foi encontrada gravemente ferida no bairro Nova Esperança e encaminhada ao Hospital de Base. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento pela região do Nova Esperança quando foram acionados via Copom para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa vítima de esfaqueamento na avenida dos Metalúrgicos.

Após novas informações transmitidas pela central, os policiais foram até um local onde moradores disseram que o autor das agressões seria um adolescente de cabelos cacheados, vestido com roupas pretas, que teria fugido em direção ao bairro Cidade Alta.

Durante as buscas nas proximidades da avenida dos Metalúrgicos, a equipe encontrou um adolescente com características semelhantes às informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria corrido para um terreno baldio e tentado fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

De acordo com o registro policial, o adolescente apresentou resistência durante a abordagem e foi necessário o uso de algemas. Questionado, ele teria admitido ser o autor das facadas, mas não explicou a motivação, limitando-se a dizer que conhecia a vítima.

Na sequência, os policiais localizaram o jovem de 17 anos caído na confluência da rua Venezuela com a rua Cláudio Barros Cunha, no Nova Esperança. Ele apresentava ferimentos graves.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou preliminarmente aos policiais que o adolescente teria retirado uma faca de uma mochila e começado a golpeá-la sem motivo aparente. Foram constatados ferimentos profundos no pescoço, rosto, ombro e região dorsal.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base para atendimento médico.

Durante a identificação, a polícia constatou que o suspeito era adolescente e que inicialmente havia fornecido dados falsos. Ele apresentava uma pequena lesão em um dos dedos de uma das mãos, possivelmente provocada durante o ataque, e também recebeu atendimento médico.

A faca apontada como utilizada no crime foi encontrada quebrada e apreendida para perícia. A polícia também recolheu imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas. Segundo os relatos colhidos, o adolescente teria perseguido a vítima e desferido diversos golpes de faca, além de agressões com socos e chutes.

Diante das circunstâncias e da confissão registrada no boletim, o adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. A Polícia Civil considerou, entre outros elementos, a quantidade de golpes e o fato de as agressões terem continuado mesmo quando a vítima já não apresentava reação.

A autoridade policial determinou a apreensão do adolescente para preservação da ordem pública e encaminhou o caso para continuidade das investigações. A Polícia Civil também deverá apurar a motivação do ataque.