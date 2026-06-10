Adolescente é amarrado durante roubo a loja em Rio Preto

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 9, após amarrar um adolescente de 17 anos e trancá-lo no banheiro durante um roubo a uma loja de celulares no bairro Vila Ercília, em Rio Preto. Com o suspeito foi apreendido dinheiro e um simulacro de pistola.

O crime aconteceu por volta das 13h45 na rua Santos Dumont.

A Polícia Militar foi acionada por funcionários da loja assim que o ladrão deixou o local. No endereço, a equipe tomou conhecimento de que um dos vendedores, de 17 anos, tinha sido amarrado durante a ação criminosa.

Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito saindo de um supermercado desativado com uma mochila.

Ao perceber que seria abordado, ele correu para o Terminal Urbano e foi preso dentro de um ônibus de transporte coletivo.

Com ele os PMs apreenderam dois celulares, duas baterias portáteis e R$ 258 em dinheiro, além de um simulacro de pistola.

O homem, que já registrava passagens por crimes patrimoniais, foi levado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.