Adolescente é agredida por duas colegas de sala em escola de Rio Preto

Acompanhada da mãe, uma adolescente de 17 anos compareceu à Polícia Civil nesta terça-feira, 19, para denunciar que foi agredida em sala de aula por duas colegas de turma, de quem tem sofrido diversas intimidações, inclusive com ameaça de uso de armas brancas, como faca e canivete. O caso aconteceu na escola estadual Antônio de Barros Serra, no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

Segundo a vítima, em ocasião anterior, ela precisou telefonar para a mãe ir buscá-la após notar que várias estudantes a aguardavam do lado de fora da escola com a intenção de agredi-la.

Nesta terça-feira, ela foi chamada na diretoria após ser acusada de estar provocando uma das colegas, o que, segundo ela, é mentira.

Após retornar da diretoria, ela alega que permaneceu na sala sem interagir, no entanto, acabou sendo intimidada e agredida por outras duas adolescentes. A professora que estava na sala de aula não interviu para cessar a violência.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria de Educação sobre as providências que estão sendo tomadas na unidade para solucionar o conflito. O conteúdo será atualizado em breve.