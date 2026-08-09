Adolescente é vítima de extorsão após compartilhar fotos íntimas em Rio Preto
Criminoso exigiu dinheiro como condição para não publicar as imagens em páginas da escola
Acompanhado da mãe, um adolescente de 16 anos procurou a Polícia Civil de Rio Preto para relatar ter sido vítima de extorsão por meio da internet, praticada por uma pessoa que teria utilizado o Telegram para ameaçá-lo com a divulgação de imagens íntimas.
Segundo o boletim de ocorrência, o estudante contou que iniciou contato com um perfil feminino em um site de relacionamentos. Durante a conversa, o golpista teria conseguido induzi-lo a enviar fotografias de cunho íntimo.
De posse do material, o suspeito passou a ameaçar o adolescente, afirmando que divulgaria as imagens em páginas de sua escola, entre familiares e nas redes sociais, caso não fossem realizados pagamentos.
O adolescente apresentadou à polícia comprovantes de PIX nos valores de R$ 30,38 e R$ 104,21, além de capturas de tela das conversas, nas quais, segundo o registro policial, aparecem ameaças de exposição pública do conteúdo e insistência para que novos pagamentos fossem realizados.
O caso foi registrado como extorsão e será investigado em inquérito policial.