Adolescente é vítima de extorsão após compartilhar fotos íntimas em Rio Preto

Acompanhado da mãe, um adolescente de 16 anos procurou a Polícia Civil de Rio Preto para relatar ter sido vítima de extorsão por meio da internet, praticada por uma pessoa que teria utilizado o Telegram para ameaçá-lo com a divulgação de imagens íntimas.

Segundo o boletim de ocorrência, o estudante contou que iniciou contato com um perfil feminino em um site de relacionamentos. Durante a conversa, o golpista teria conseguido induzi-lo a enviar fotografias de cunho íntimo.

De posse do material, o suspeito passou a ameaçar o adolescente, afirmando que divulgaria as imagens em páginas de sua escola, entre familiares e nas redes sociais, caso não fossem realizados pagamentos.

O adolescente apresentadou à polícia comprovantes de PIX nos valores de R$ 30,38 e R$ 104,21, além de capturas de tela das conversas, nas quais, segundo o registro policial, aparecem ameaças de exposição pública do conteúdo e insistência para que novos pagamentos fossem realizados.

O caso foi registrado como extorsão e será investigado em inquérito policial.