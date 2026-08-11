Adolescente de 15 anos morre atropelada ao tentar atravessar rodovia em Rio Preto

Uma adolescente de 15 anos morreu atropelada na noite de segunda-feira, 10, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Rio Preto.

O acidente aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 182. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem, identificada como Débora Felicio da Silva, havia saído do trabalho onde atuava como menor aprendiz e atravessava a rodovia para chegar a um ponto de ônibus, quando foi atingida por um Chevrolet Onix.

A motorista, de 18 anos, relatou à polícia que trafegava pela faixa esquerda e ultrapassava um caminhão quando viu a pedestre à frente. Ela afirmou que tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas o médico constatou a morte da adolescente no local. O corpo foi encaminhado ao IML.

A motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A perícia esteve no local e realizou os levantamentos. O caso foi registrado como morte acidental e será investigado pela Polícia Civil.