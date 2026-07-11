Adolescente de 15 anos morre após acidente entre bicicleta e caminhão em Jales

Um adolescente, de 15 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 10, após um acidente envolvendo uma bicicleta e um caminhão, em Jales. A vítima foi identificada como João Pedro da Silva Moreira dos Santos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, de 40 anos, afirmou que trafegava pela avenida Arapuã, quando ouviu o barulho de um impacto na lateral direita do veículo. Segundo ele, imediatamente parou o caminhão e, ao descer junto com os dois ajudantes que o acompanhavam, encontrou o adolescente sob o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico apenas pôde constatar a morte do jovem no local.

A Polícia Civil esteve no local e requisitou perícia técnica, além do exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML). Imagens de uma câmera de monitoramento de uma farmácia próxima ao local foram recolhidas e passarão por análise.

O motorista realizou voluntariamente o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Segundo a Polícia Civil, a dinâmica do acidente ainda depende da conclusão da perícia e da análise das imagens e demais provas que serão produzidas durante a investigação.