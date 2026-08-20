Adolescente de 14 anos é assaltada por dupla armada em ponto de ônibus de Rio Preto
Estudante aguardava o transporte coletivo na avenida Mirassolândia quando foi abordada por criminosos em uma motocicleta; um deles apontou uma arma para a barriga da vítima
Uma adolescente de 14 anos foi assaltada por dois criminosos armados enquanto aguardava um ônibus na avenida Mirassolândia, no Solo Sagrado, em Rio Preto. Durante o roubo, um dos bandidos apontou uma arma para a barriga da estudante e ameaçou matá-la caso ela não entregasse o celular.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 18h46 de terça-feira, 19. A adolescente havia saído da escola e fazia o trajeto até o ponto de ônibus, já que a colega que normalmente a acompanhava havia faltado naquele dia.
A vítima contou à polícia que, ao perceber a aproximação do ônibus, guardou o celular Motorola G54 no bolso e começou a procurar o cartão do transporte coletivo dentro da bolsa.
Nesse momento, dois homens chegaram em uma motocicleta preta. Um deles desceu do veículo, aproximou-se da adolescente e a encurralou contra um carro que estava estacionado no local.
De acordo com o relato da vítima, o criminoso apontou uma arma de fogo para sua barriga e exigiu que entregasse o celular. Ele ainda teria ameaçado matar a estudante caso ela reagisse.
Com medo, a adolescente entregou o aparelho. Após pegar o celular, o criminoso retornou à motocicleta e fugiu com o comparsa.
Os dois suspeitos usavam capacetes, o que dificultou a identificação.
O roubo foi registrado no Plantão Policial de Rio Preto e será investigado pela Polícia Civil.