Adolescente de 12 anos morre após cabelo ser sugado por ralo de piscina em Mirassol
Vítima ficou aproximadamente 10 minutos submersa
Uma adolescente de 12 anos morreu neste domingo, 19, no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, após se afogar na piscina da casa de uma amiga, em Mirassol. O cabelo dela teria ficado preso no ralo e a vítima permaneceu submersa por um período aproximado de 5 a 10 minutos.
O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 17, no bairro Jardim Marilu.
Laura Pereira Camargo foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol em parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e transferida para o HCM, onde permaneceu internada por dois dias.
De acordo com a comunicação médica à Polícia Civil, ela sofreu disfunção múltipla de órgãos e sistemas. O óbito foi constatado às 18h30 deste domingo, 19.
Durante o período de internação, diversos pedidos de oração foram publicados nas redes sociais.
Laura é filha do diácono Elias Camargo, da igreja Congregação Cristã do Brasil, do bairro Jardim São José, de Mirassol. E neta de Isaías Pereira, também diácono na Central de Mirassol/SP.
O velório será realizado na terça-feira, 21, a partir das 7h, na quadra do Centro Educacional Arca de Noé, em Mirassol, onde a jovem estudava.
O sepultamento será no Cemitério Memorial Prever de Mirassol.
A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental.