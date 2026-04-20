Adolescente de 12 anos morre após cabelo ser sugado por ralo de piscina em Mirassol

Uma adolescente de 12 anos morreu neste domingo, 19, no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, após se afogar na piscina da casa de uma amiga, em Mirassol. O cabelo dela teria ficado preso no ralo e a vítima permaneceu submersa por um período aproximado de 5 a 10 minutos.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 17, no bairro Jardim Marilu.

Laura Pereira Camargo foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol em parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e transferida para o HCM, onde permaneceu internada por dois dias.

De acordo com a comunicação médica à Polícia Civil, ela sofreu disfunção múltipla de órgãos e sistemas. O óbito foi constatado às 18h30 deste domingo, 19.

Durante o período de internação, diversos pedidos de oração foram publicados nas redes sociais.

Laura é filha do diácono Elias Camargo, da igreja Congregação Cristã do Brasil, do bairro Jardim São José, de Mirassol. E neta de Isaías Pereira, também diácono na Central de Mirassol/SP.

O velório será realizado na terça-feira, 21, a partir das 7h, na quadra do Centro Educacional Arca de Noé, em Mirassol, onde a jovem estudava.

O sepultamento será no Cemitério Memorial Prever de Mirassol.

A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental.