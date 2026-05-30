Acidente grave na Avenida da Saudade deixa motociclista com fratura na coluna
A moto que a vítima estava foi atingida por um carro dirigido por um motorista que não respeitou a parada obrigatória do cruzamento.
Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista gravemente ferido na manhã de sexta-feira, 29, no bairro Vila Santa Cruz. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima completou 26 anos no dia do acidente.
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 8h11, na avenida da Saudade. Imagens de câmeras de monitoramento de um prédio no cruzamento registraram o momento em que um Chevrolet Onix branco avança o sinal de parada obrigatória e atinge a motocicleta.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra um terceiro veículo estacionado, um Peugeot 206. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
Segundo os socorristas, a vítima não apresentava sensibilidade nas pernas, indicando possível comprometimento neurológico. Ela foi encaminhada ao Hospital de Base, onde exames confirmaram fratura na coluna vertebral.
Policiais militares atenderam a ocorrência e analisaram as imagens de segurança. A perícia não foi acionada devido ao intenso fluxo de veículos no horário.