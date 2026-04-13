Acidente entre duas motos deixa adolescente ferida em Rio Preto

Uma adolescente de 15 anos ficou ferida após uma moto se chocar contra o mototáxi que ela estava na noite de domingo, 12, no bairro Jardim do Bosque, em Rio Preto.

Durante o atendimento de outra ocorrência, policiais militares passavam pela avenida Antônio Antunes Júnior, quando viram um acidente envolvendo duas motocicletas com uma vítima caída no chão.

Eles notaram um tumulto de pessoas e, ao se aproximarem, perceberam se tratar do condutor de uma das motos sendo contido por populares, tentando fugir do local.

A vítima, uma adolescente de 15 anos, foi socorrida até a UPA Norte com ferimentos leves. O condutor do mototáxi contou em depoimento à Central de Flagrantes que trafegava pela avenida Antônio Antunes Júnior, no sentido avenida Mirassolândia, e parou em um semáforo. Quando avançou ao sinal abrir, foi atingido pelo outro condutor na lateral. O mototaxista não sofreu ferimentos, assim como o autor.

A polícia constatou que o motociclista que causou o acidente não possuía habilitação, além de apresentar sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

