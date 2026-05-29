Ação promove pintura de rua para a Copa do Mundo em bairro de Rio Preto

A Pacaembu Construtora realiza em Rio Preto neste sábado, 30, o projeto “Nossa Rua em Festa”, iniciativa que transforma ruas dos bairros construídos e entregues pela companhia em espaços de convivência, celebração e pertencimento durante o período da Copa do Mundo.

Com o conceito “Juntos construímos. Juntos torcemos pelo Brasil”, o projeto promove uma grande ativação comunitária, resgatando uma tradição tipicamente brasileira: a pintura das ruas para celebrar a Copa. Em Rio Preto, o bairro escolhido para o projeto foi o Residencial Vida Nova Fraternidade, onde cerca de 200 metros de vias próximas à área de lazer receberão pintura temática com elementos da Copa do Mundo, bandeiras do Brasil e decoração especial, criando uma atmosfera de integração entre moradores e famílias.

Além da transformação visual, a programação contará com atividades gratuitas voltadas para todas as idades, como chute ao gol inflável, gritômetro, campeonato de embaixadinhas, espaço para troca de figurinhas, pintura facial temática e área kids com brinquedos infláveis.

A iniciativa também mobiliza associações de moradores e lideranças locais. “Mais do que um evento, queremos proporcionar uma experiência completa de celebração, convivência e pertencimento. Cada detalhe foi pensado para que nossos moradores sintam que a Pacaembu está presente, cuidando e torcendo junto”, destaca Fred Escobar, Diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.

Serviço: