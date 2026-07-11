ABIMAEL E MATHEUS
A história de dois ex-moradores em situação de rua de Rio Preto. Abimael e Matheus deixaram as calçadas para trás e estão prestes a transformar suas realidades nas salas de aula universitárias. Um vai cursar Direito (bolsa) e outro, o Serviço Social. São “frutos” do Pop Rua Jud
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 11/07/2026 às 17:11Atualizado em 11/07/2026 às 17:17
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