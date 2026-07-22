DIÁRIO DA REGIÃO 76 ANOS
76 ANOS UNINDO GERAÇÕES
Diário da Região completa idade nova hoje, celebra 76 anos de circulação ininterrupta e mostra que permanece atual, em sintonia com leitores de todas as idades. Do tradicional impresso ao atual smartphone e multiplataformas, as notícias continuam chegando a todos os lugares e fazendo a diferença no cotidiano de Rio Preto e do noroeste paulista
por Millena Grigoleti Barros
Publicado em 22/07/2026 às 20:32Atualizado em 22/07/2026 às 21:58
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