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DIÁRIO DA REGIÃO 76 ANOS

76 ANOS UNINDO GERAÇÕES

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por Millena Grigoleti Barros
Publicado em 22/07/2026 às 20:32Atualizado em 22/07/2026 às 21:58
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Melissa Farias Bock, estudante de 8 anos (Edvaldo Santos)
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Melissa Farias Bock, estudante de 8 anos (Edvaldo Santos)
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José Alberti, tapeceiro de 79 anos, é assinante do jornal Diário da Região há 51, mesmo tempo em que mora em Rio Preto, uma de suas cidades do coração. Ele ajudou a formar muitos dos tapeceiros que hoje atuam por aqui e é muito grato à cidade onde construiu família e reputação.O hábito de ler o Diário já faz parte da rotina - seja como leitor ou co

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