Dois dias após roubo, caminhonete é localizada pela Polícia Civil de Rio Preto
A caminhonete roubada por três homens na última segunda-feira, 13, na Avenida Nelson Sinibaldi, foi localizada e recuperada pela Polícia Civil de Rio Preto nesta quarta-feira, 15.
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) recebeu informações de que o veículo estava abandonado no Jardim Marajó. A caminhonete estava com a placa adulterada e a perícia técnica foi acionada para procedimentos.
O veículo foi apreendido e posteriormente devolvido ao proprietário. A Polícia Civil vai continuar a investigação para identificação de suspeitos.
Relembre o crime
Os assaltantes armados chegaram em duas motos e renderam os ocupantes da caminhonete, um casal com uma criança, por volta das 19h30 no estacionamento de uma farmácia na avenida Nelson Sinibaldi. A vítima precisou ajudar o assaltante a ligar o carro, pois ele não sabia usar o câmbio automático.