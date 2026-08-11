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APREENSÃO

PRF apreende 148 ampolas de emagrecedores em Rio Preto

Casal transportava 148 unidades de Tirzepatida reservadas em uma caixa térmica conservada em gelo

por Gustavo Terao
Publicado em 11/08/2026 às 14:45Atualizado em 11/08/2026 às 15:23
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A PRF apreendeu 148 ampolas de Tirzepatida encontradas no interior do veículo (Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)
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A PRF apreendeu 148 ampolas de Tirzepatida encontradas no interior do veículo (Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 37 caixas, com 148 ampolas de Tirzepatida, na noite desta segunda-feira, 10, durante vistoria no interior de um veículo conduzido por um casal na BR-153, em Rio Preto.

Durante uma fiscalização, os policiais encontraram um total de 37 caixas do medicamento emagrecedor, cada um contendo 4 ampolas.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto após o flagrante.

O caso foi registrado pelas autoridades, que vão apurar a prática de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.