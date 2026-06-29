Coluna Agronotícias traz tilapicultura

TILAPICULTURA

O Instituto de Pesca (IP-APTA), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, vem desenvolvendo soluções inovadoras para aprimorar a sanidade na piscicultura brasileira. A iniciativa busca fortalecer a prevenção de enfermidades e reduzir a dependência do uso de antibióticos na produção aquícola. As ações integram o Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Sanidade em Piscicultura (CCD Sanidade), projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

TÍTULOS RURAIS

O Governo do Estado de São Paulo superou a marca de 6,3 mil títulos rurais emitidos desde 2023, consolidando a regularização fundiária como uma das principais políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor rural. Ao todo, mais de 276 mil hectares já foram regularizados, ampliando a segurança jurídica, incentivando investimentos e contribuindo para a permanência das famílias no campo. Os resultados evidenciam o avanço da política fundiária em todo o território paulista, onde mais da metade dos lotes de assentamentos já se encontra regularizada.

CEAGESP

A partir deste mês, comerciantes com empresas instaladas nos entrepostos da CEAGESP, tanto na capital quanto no interior paulista, passam a contar com condições mais favoráveis para a regularização de débitos. A taxa de juros aplicada sobre atrasos nas mensalidades foi reduzida de 2% para 1% ao mês, mantendo-se a multa de 2%. A medida beneficiará mais de 8 mil clientes detentores de contratos de concessão, permissão ou autorização de uso. A mudança tem como objetivo estimular a renegociação de dívidas e contribuir para a redução dos índices de inadimplência.

VENDAS DE ETANOL

As vendas de etanol alcançaram 2,88 bilhões de litros em maio. Desse total, 1,09 bilhão de litros corresponderam ao etanol anidro comercializado pelas unidades produtoras do Centro-Sul, enquanto o etanol hidratado somou 1,79 bilhão de litros. No mercado doméstico, as vendas de etanol anidro registraram crescimento de 1,66% em comparação ao mesmo período da safra anterior. Já o etanol hidratado apresentou aumento de 2,09% na média diária comercializada em dias úteis, totalizando 1,77 bilhão de litros e confirmando o aquecimento da demanda interna.

SEMEADORAS DO AGRO

O projeto Semeadoras do Agro, promovido pelo Sistema Faesp/Senar, segue ampliando sua presença no interior paulista por meio de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino no campo. Entre os dias 16 e 18 de junho, foram realizados encontros nos municípios de Lagoinha, Itobi, Iacanga e Mineiros do Tietê, reunindo lideranças locais, representantes de instituições parceiras e produtoras rurais.

MANGA / CEPEA

Os preços das variedades Palmer e Tommy continuam em trajetória de alta nas regiões produtoras do Semiárido brasileiro. De acordo com o Hortifrúti Cepea, a principal razão para esse movimento é a oferta controlada da fruta no mercado interno. Pesquisadores do Centro destacam que, na última semana, a variedade Tommy alcançou as maiores cotações de 2026, refletindo um momento especialmente favorável aos produtores. A expectativa é de que a disponibilidade da fruta permaneça restrita até julho, com recuperação gradual da oferta ao longo do segundo semestre.

CRESCIMENTO DA FRUTICULTURA

Diante de um cenário global marcado por tensões geopolíticas, transformações nas relações comerciais internacionais, desafios climáticos e novas exigências dos consumidores, a fruticultura brasileira vem sendo desafiada a revisar estratégias e ampliar sua capacidade de adaptação. Os desdobramentos dos principais acontecimentos mundiais afetam diretamente o agronegócio, impactando custos de produção, logística, acesso a mercados e competitividade das exportações. As incertezas dos grandes acontecimentos mundiais impactam diretamente o agronegócio. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista