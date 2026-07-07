Coluna Agronotícias destaca a força do cacau paulista

PRODUTORES RURAIS PAULISTAS

O Governo de São Paulo iniciou a entrega de 115 máquinas agrícolas a prefeituras do Estado durante cerimônia realizada na Fazenda Santa Elisa, em Campinas, unidade do Instituto Agronômico (IAC). Adquiridos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, os equipamentos serão utilizados para reforçar a infraestrutura rural e ampliar o atendimento aos produtores, com prioridade para pequenas e médias propriedades. A distribuição contempla municípios das regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Central, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.

CACAU PAULISTA 2026

A Apta Regional de Pariquera-Açu participou do Cacau Paulista 2026, principal evento da cadeia produtiva do cacau no Estado de São Paulo, realizado em 25 de junho, em São José do Rio Preto. O encontro reuniu produtores, pesquisadores, técnicos, empresários, investidores e representantes de instituições públicas e privadas para discutir os desafios e as perspectivas da cultura. A participação da Apta destacou a contribuição da pesquisa científica para o desenvolvimento da cacauicultura paulista. A unidade de Pariquera-Açu desenvolve pesquisas com o cacau há mais de 40 anos,

SANIDADE ANIMAL

Teve início em 1º de julho a segunda etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Estado de São Paulo. A Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento informa que, até 31 de dezembro, deverão ser imunizadas fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses. Como se trata de uma vacina viva, cuja aplicação oferece risco de infecção ao manipulador, a imunização deve ser realizada por médico-veterinário cadastrado, responsável também pela emissão do atestado de vacinação.

ALGOÃO/CEPEA

Após quatro meses consecutivos de valorização, os preços do algodão em pluma recuaram no mercado interno em junho. Segundo o Cepea, a pressão exercida pelos compradores, aliada à queda das cotações internacionais, levou parte dos vendedores a flexibilizar os preços. Do lado da demanda, as indústrias mantêm postura cautelosa diante das dificuldades para comercializar manufaturados e repassar custos ao longo da cadeia produtiva.

SEMEADORAS DO AGRO

A Comissão Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), realizou na última semana novas etapas do período de capacitação e empreendedorismo feminino nos municípios de Leme, Sorocaba e Cachoeira Paulista. As atividades ocorreram em parceria com o Sebrae-SP, sindicatos rurais, prefeituras e entidades locais, com foco na qualificação, no incentivo ao empreendedorismo e no fortalecimento da liderança feminina no meio rural. Em Sorocaba foi promovido o módulo "Mulheres, é tempo de transformação", que encerra o ciclo de capacitação.

SENADO: DEBATE ESCALA 6X1

A audiência pública promovida pelo Senado para discutir a Proposta de Emenda à Constituição, que trata do fim da escala de trabalho 6x1, reuniu representantes do setor produtivo, especialistas, parlamentares e integrantes do governo. Coordenado pelo senador Laércio Oliveira, o debate abordou os possíveis impactos econômicos, sociais e jurídicos da proposta, especialmente para atividades que exigem operação contínua, como agropecuária, indústria, comércio, transporte e serviços públicos.

MANGA/HFBRASIL

A produção de manga nas regiões de Monte Alto e Taquaritinga (SP) enfrenta desafios que têm desestimulado parte dos produtores. De acordo com colaboradores do Hortifrúti/Cepea, a bacteriose continua sendo o principal fator limitante ao desenvolvimento dos pomares, comprometendo produtividade e qualidade dos frutos. Outro problema recorrente é a deriva de defensivos agrícolas provenientes de áreas vizinhas, principalmente de lavouras de cana-de-açúcar. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista