TJ confirma liminar e mantém repasses da Prefeitura de Rio Preto para o Semae

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou recurso do advogado Henrique Augusto Dias, que determinou que a Prefeitura de Rio Preto mantenha repasses ao Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae) para custear serviços de coleta de lixo. Os serviços passaram da Prefeitura para o Semae com base em lei do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), aprovada no ano passado na Câmara. A ação é contra o Semae, o superintendente da autarquia, Rodrigo Carmona, além do prefeito.

Henrique Augusto Dias, que é presidente municipal do Avante, questiona a legalidade da lei, em ação popular que tramita na Justiça de Rio Preto. A decisão confirma liminar concedida pelo tribunal em fevereiro deste ano. Na Justiça, a Prefeitura informou que realiza as transferências.

O desembargador Coimbra Schmidt determinou que “sejam mantidos os repasses mensais necessários ao custeio do serviço pelo Semae até a vigência de regime tarifário”. Na Justiça, a Prefeitura afirmou que os repasses são feitos para a autarquia por meio da Secretaria de Meio Ambiente. O contrato de coleta de lixo, com a empresa Constroeste, foi prorrogado pelo Semae até a conclusão da nova licitação do serviço. A concorrência foi suspensa em maio pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

A nova lei também estabeleceu que, além de incluir serviços de manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo de águas pluviais em Rio Preto, deve ser criada a “arrecadação tarifária”, a chamada taxa de lixo.

A lei prevê que o Poder Executivo “deverá repassar, no exercício financeiro subsequente, todos os valores efetivamente dispendidos pelo Semae em função da essencialidade dos serviços públicos de saneamento básico, ante a assunção de obrigações contratuais vigentes referentes aos serviços transferidos, dada a ausência de remuneração imediata pela cobrança dos serviços”. Este artigo da lei foi suspenso em fevereiro, decisão confirmada pelo tribunal em decisão proferida na segunda-feira, 3.

Segundo o autor da ação, repasses da Prefeitura para o Semae sem cronograma ou mesmo detalhamento sobre a suplementação orçamentária seriam uma “pedalada fiscal”. O pedido de liminar para suspender o artigo questionado havia sido negado pela Justiça de Rio Preto. Não há uma definição de valores sobre essa taxa, que ficará a cargo da Prefeitura.

Segundo a decisão do tribunal, “não há previsão imediata da forma de custeio do serviço, na medida em que a fonte principal de receita do Semae consiste no recolhimento de tarifas pelos serviços desempenhados”.

Na decisão, o desembargador aponta que é “verossímil a alegação de que da sistemática possa resultar postergação de receita equiparada à operação de crédito vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre as quais se encontra a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento “a posteriori” de bens e serviços (art. 37, IV), com possíveis reflexos no cumprimento da “regra de ouro” da responsabilidade fiscal".

A decisão do tribunal foi encaminhada para a Justiça de Rio Preto.