Tarcísio de Freitas visita a região de Rio Preto nesta sexta-feira

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visita a região nesta sexta-feira, 29. Ele vai a Votuporanga. Não há previsão, de acordo com a agenda divulgada pelo governo estadual, de visita a Rio Preto.

De acordo com informações do governo, Tarcísio de Freitas entrega, em Votuporanga, as chaves da casa própria a famílias no Conjunto Habitacional Thui Seba. Na ocasião, também entrega 224 títulos de regularização fundiária para moradores de Monções, por meio do Programa Cidade Legal. A partir das 14h30, Tarcísio participa do lançamento da pedra fundamental do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga.

Na noite desta quinta, 28, o governador participou de jantar organizado pelo prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

Na terça-feira, 2, está prevista agenda do governador em Olímpia. Segundo a assessoria da Prefeitura de Olímpia, o governador irá fazer anúncios para investimentos, entregas de obras e inaugurações .