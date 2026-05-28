Santa Casa de Casa Branca irá protocolar cronograma de restituição de convênio anulado

A Santa Casa de Casa Branca informou nesta quinta-feira, 28, por meio de seu departamento jurídico, que irá protocolar, dentro do processo administrativo da Prefeitura de Rio Preto, um cronograma de pagamento relativo ao convênio firmado com a Secretaria de Saúde para mutirão de exames que foi anulado.

Terminou à meia-noite desta quarta-feira, 27, o prazo dado pelo governo do Coronel Fábio Candido (PL) para que a Santa Casa de Casa Branca restituísse os R$ 3,8 milhões restantes relativos ao pagamento antecipado ao hospital para o mutirão de exames.

O convênio foi assinado no dia 17 de abril entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, no valor de R$ 11,9 milhões para 63 mil exames. Em 22 de abril, a Prefeitura repassou R$ 4,7 milhões ao hospital.

A própria Prefeitura anulou o convênio com base em parecer da Procuradoria-Geral do Município (PGM), segundo o qual um primeiro parecer não havia sido seguido na íntegra e o pagamento deveria ser realizado mediante comprovação de execução de metas.

Em 4 de maio, o prefeito anulou o convênio e, na ocasião, deu prazo para a restituição dos valores. Na mesma data, foi anunciada a abertura de uma sindicância sobre a contratação, e o secretário de Saúde tirou licença do cargo.

Até esta quinta-feira, 28, o valor restituído foi de R$ 950 mil.

Segundo a assessoria da Prefeitura, não houve mais nenhuma restituição. “A Procuradoria-Geral do Município acompanha o caso e aguarda o desfecho da sindicância para análise.”