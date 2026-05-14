'Restituição é uma evidência de gasto irregular', afirma promotor de Rio Preto

A restituição de parte dos valores repassados pela Prefeitura de Rio Preto para a Santa Casa de Casa Branca, após a anulação do convênio para mutirão de exames pelo município, seria um indício de repasse antecipado irregular, de acordo com o promotor Sérgio Clementino.

“Foi feito pagamento sem que tivesse sido serviço efetuado em Rio Preto”, disse.

O promotor está a cargo da investigação sobre o convênio, assinado em 17 de abril, pelo secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas, que se licenciou do cargo no último dia 4, mesma data do anúncio do governo do Coronel Fábio Candido (PL) de que o convênio seria anulado.

O convênio previa R$ 11,9 milhões para realização de 62,9 mil exames em três meses. Cerca de 40% desse valor, R$ 4,7 milhões, foram pagos em 22 de abril, cinco dias após a assinatura do convênio. O mutirão seria viabilizado com locação de carretas.

“Em termos de apuração, a devolução muda pouca coisa. Mostra que receberam e gastaram boa parte do recurso sem que a prestação de serviço tenha sido realizada. É uma evidência de gasto irregular”, afirmou o promotor. Clementino pediu informações detalhadas do convênio e espera respostas do município.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 14, a assessoria da Prefeitura de Rio Preto afirmou que a Santa Casa de Casa Branca restituiu R$ 850 mil. Segundo o município, desde a anulação do contrato, “a Secretaria de Saúde e a instituição têm dialogado sobre o ressarcimento de recursos públicos destinados ao convênio”. “Nesta quinta-feira, 14 de maio, o município já recebeu a devolução de R$ 850 mil por parte da Santa Casa”, diz a nota.

Gradual

A nota divulgada no final da tarde desta quinta afirma, ainda, que “em relação ao valor restante, a expectativa é a de que ocorrerá a devolução de forma gradual, conforme cronograma que a entidade ficou de encaminhar, demonstrando os valores repassados aos fornecedores e seus respectivos estornos, dentro do prazo estipulado pela Procuradoria Geral do Município, que finda no dia 20 de maio, tendo em vista o recebimento do AR no dia 08 do mesmo mês.”

“A administração municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos e o absoluto respeito ao dinheiro público. Nesse sentido, segue em diálogo com a direção da Santa Casa, que tem demonstrado boa-fé nas tratativas”, complementa a nota.

A reportagem solicitou à representante da Santa Casa posicionamento, mas não teve retorno. Na quarta, a Santa Casa de Casa Branca manifestou-se no processo administrativo do convênio sobre o que não foi "executado" no convênio. A reportagem apurou que foi informado que será apresentada prestação de contas das despesas. A reportagem solicitou acesso à manifestação na íntegra da Santa Casa e não teve retorno da assessoria da Prefeitura sobre o documento.

CPI

O presidente da CPI da Casa Branca, Renato Pupo (Avante), afirmou que a devolução de parte do valor repassado por Rio Preto não altera o curso da investigação no Legislativo. “O fato é que ocorreu algo gravíssimo. A Prefeitura tinha sido alertada por parecer da Procuradoria do município sobre o convênio. E o plano de trabalho falava em cumprimento de metas para pagamentos”, disse.

Segundo Pupo, a comissão pode representar à Justiça para pedir quebra de sigilo de dados bancários e acessar detalhes das despesas efetuadas.

Na quarta, a CPI definiu pela convocação de Rubem Bottas e também do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Araújo. O plano de trabalho do convênio foi aprovado em urgência no conselho. Araújo afirmou que o colegiado votou o plano de trabalho e que não havia informações de pagamento adiantado no convênio. O plano previa pagamentos mediante cumprimento de metas. Fernando Araújo deve ser ouvido na manhã desta sexta, 15.

CP

Na terça, 15, a Câmara vota a abertura de comissão processante contra o prefeito. O pedido foi apresentado por Fabiano de Jesus, que é representante da Atem e suplente do Psol na Câmara. Além do convênio, a denúncia cita outros gastos do município e a compra de um sítio pelo prefeito em valor que seria acima do declarado. Sobre a comissão processante, a assessoria da Prefeitura não se manifestou.

A assessoria também afirmou que "todos os bens do prefeito são compatíveis aos seus rendimentos e declarados no imposto de renda."

A reportagem apurou que um novo pedido de comissão processante deve ser protocolado na Câmara na manhã desta sexta, 15.