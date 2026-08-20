Em Rio Preto, vice de Tarcísio prega 'pé no chão' sobre chance de vitória no 1º turno

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), que tenta a reeleição na chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 20, em entrevista exclusiva ao Diário, que esta campanha é “quase um plebiscito”, mas adotou cautela sobre possível vitória no primeiro turno. Ramuth faz um “arrastão de campanha” em favor de candidatos a deputado por Rio Preto e região.

Ramuth foi recebido no Aeroporto de Rio Preto pelo prefeito de Urupês, Beto Cacciari (PL). Na entrevista, ele falou sobre “entregas” do governo estadual na região. “Temos muitos trabalhos prestados aqui na região, ao lado do governador Tarcísio, trazendo melhorias na área de saúde, como foram vários investimentos. Temos expansão do Lucy Montoro, estamos trabalhando na questão da tabela SUS Paulista”, afirmou. “Entregamos recentemente o hospital em Mirassol. É uma oportunidade de mostrar nossas realizações não só para a região, mas para todo o Estado de São Paulo”.

“Eu tenho muita tranquilidade, pé no chão, é uma eleição atípica, também porque tem dois candidatos disputando, mais três ou quatro candidatos que têm pouca participação nas pesquisas. Isso indica uma possibilidade, independentemente de que lado for, de que as coisas se resolvam no primeiro turno. É claro que, pelas pesquisas, a gente percebe essa possibilidade. Mas não estou muito preocupado com isso”, afirmou.

Ramuth afirmou que irá a Barretos no sábado, 22, com Tarcísio em ato de campanha que terá a presença do candidato à Presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro. "Meu candidato é o Flávio", disse o vice-governador.

Campanhas

O vice-governador cumpre agenda em Rio Preto nesta quinta-feira, 20, no lançamento de candidatura à reeleição do deputado estadual Itamar Borges (MDB) e segue em “arrastão eleitoral” até o final de semana. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), candidato ao Senado, também era esperado no evento do emedebista.

Nesta sexta, 21, o vice cumpre agenda em Urupês e também visita Catanduva. No mesmo dia ele vai à inauguração de comitê de Danilo Campetti (Republicanos), em Votuporanga, candidato a deputado estadual. No sábado, 22, participa de lançamento da campanha em Rio Preto de Jean Dornelas (MDB) para deputado federal, em evento na Acirp.