A vida é um dom de Deus; ninguém tem o direito de exterminar a vida. Tudo tem uma ligação, e nada fica sem resposta quanto às consequências que criamos, sejam boas ou não.

Temos que investir no espírito, a parte eterna de todos nós. Porque o espírito esclarecido, iluminado com as luzes dos planos siderais, ganha outro colorido.

Não se deixe levar pelos vícios ou por tudo aquilo que torna você um desajustado, a ponto de adiantar seu desencarne. Quantas pessoas se deixam levar por vícios, crimes ou até mesmo pela alimentação? Empanturram-se de alimentos pesados e vão contaminando o corpo com muitas doenças, acabando por partir antes da hora.

Falamos dos vícios: você vai minando seu corpo e desencarna antes da hora. Até ao dirigir: você dirige irresponsavelmente, embriagado, abusa da velocidade, faz ultrapassagens perigosas; em decorrência disso, acontece um acidente e você desencarna, havendo consequências espirituais.

A vida é uma oportunidade riquíssima. Daí por que devemos ser e agir com responsabilidade, para que possamos cumprir o tempo exato que tínhamos que viver aqui na Terra.

Claro que Jesus nunca vai lhe abandonar, mas temos que nos acertar com as leis divinas, que, por sinal, são leis de amor.

Todo ato tem consequência. Somos livres para plantar o que quisermos; temos nosso livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Ninguém fica para o castigo eterno; são dadas a nós outras oportunidades. Mas, meu Deus, há acertos de contas que são doloridos, pesados.

Melhor mil vezes não ter cometido tais erros.

Aquilo que o amor não conseguiu fazer em nós, vem a mestra dor corrigir; é só olhar o retrato do mundo.

Clevis Toscano, Rio Preto

Casa Branca

Sobre a notícia "MP defende bloqueio de bens de Bottas e quebra de sigilo bancário da Santa Casa de Casa Branca", impressionante a agilidade para repassar R$ 4,7 milhões de forma antecipada para um mutirão que nem aconteceu. Se os exames fossem aprovados e realizados com essa mesma rapidez, a fila da saúde de Rio Preto estaria zerada!

O convênio foi anulado e cadê os R$ 3,8 milhões que faltam voltar para os cofres públicos? A Câmara Municipal está acompanhando para onde foi parar essa fortuna que deveria estar cuidando do povo?

Kel Montrezor, via Instagram