Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
ARTIGO

Rio Preto precisa de equilíbrio

Não compactuo com malfeitos, não passo a mão na cabeça de ninguém e não aceito erros

por Coronel Fábio Candido
Publicado há 4 horas
Fonte preferida no Google
Fábio Candido (Divulgação)
Galeria
Fábio Candido (Divulgação)
Ouvir matéria

Nos últimos meses, nossa cidade foi arrastada para um ambiente de tensão política criado de forma artificial e intencional. Mais do que gritos, radicalismos, ataques coordenados, mentirosos e mal-intencionados, São José do Rio Preto precisa de equilíbrio, serenidade e responsabilidade. E equilíbrio não significa omissão ou neutralidade; é firmeza de manter a cidade no rumo certo.

Fui eleito para governar para todos, enfrentar problemas históricos e trabalhar pelas famílias rio-pretenses. É isso que tenho feito desde o primeiro dia de mandato. Estamos avançando em áreas essenciais, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, cultura e diversos outros setores vitais para a cidade.

O programa Smart Rio Preto, por exemplo, representa a modernização, melhoria da segurança pública, por meio da tecnologia e do monitoramento inteligente. Estamos tirando do papel projetos complexos que esperavam há décadas por uma solução. Recolocamos a cidade em nível de investimento. Saneamos as dívidas. Colocamos o município em uma rota irreversível de desenvolvimento e inovação.

Mas a sociedade precisa compreender o cenário político real. Hoje, existe uma articulação clara de personagens ligados a interesses de partidos opositores da esquerda que trabalham diariamente para criar desgaste, alimentar crises e dificultar o avanço do município, prejudicando a vida do rio-pretense. O objetivo deles não é debater ideias, é paralisar a cidade.

É lamentável constatar que algumas pessoas estão mais preocupadas em criar instabilidade política do que em ajudar Rio Preto a crescer. Quem aposta no "quanto pior, melhor" não pensa no cidadão. O radicalismo não constrói nada. Não vim da velha política. Talvez isso incomode muitas pessoas. Não entrei na Prefeitura para fazer acordos errados ou agradar grupos acostumados a mandar na cidade. Tenho uma história de vida nessa cidade. Entrei para trabalhar.

Diante disso, meu posicionamento é único e inegociável: o equilíbrio exige a garantia absoluta da legalidade. Tudo aquilo que estiver errado deve ser investigado de forma rigorosa. Sempre foi assim na minha vida. Sou o primeiro a agir quando percebo qualquer situação fora dos trilhos. Não compactuo com malfeitos, não passo a mão na cabeça de ninguém e não aceito erros. Minha única aliança é com a verdade e com nossa cidade.

Quem me conhece sabe, sou um homem de fé, de família e de trabalho duro, não esperem nada diferente disso de mim. A eleição de 2026 se aproxima e alguns pré-candidatos querem construir suas campanhas em cima do fracasso da cidade. Querem briga, xingamentos, CPIs infundadas para chamar a atenção. Chega!

Minha recomendação a esses pré-candidatos: construam suas histórias com verdade e serenidade. Só assim vocês terão votos dos cidadãos de bem. Estamos cansados de balbúrdia travestida de oposição.

Fábio Candido
Prefeito de São José do Rio Preto