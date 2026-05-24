Nos últimos meses, nossa cidade foi arrastada para um ambiente de tensão política criado de forma artificial e intencional. Mais do que gritos, radicalismos, ataques coordenados, mentirosos e mal-intencionados, São José do Rio Preto precisa de equilíbrio, serenidade e responsabilidade. E equilíbrio não significa omissão ou neutralidade; é firmeza de manter a cidade no rumo certo.

Fui eleito para governar para todos, enfrentar problemas históricos e trabalhar pelas famílias rio-pretenses. É isso que tenho feito desde o primeiro dia de mandato. Estamos avançando em áreas essenciais, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, cultura e diversos outros setores vitais para a cidade.

O programa Smart Rio Preto, por exemplo, representa a modernização, melhoria da segurança pública, por meio da tecnologia e do monitoramento inteligente. Estamos tirando do papel projetos complexos que esperavam há décadas por uma solução. Recolocamos a cidade em nível de investimento. Saneamos as dívidas. Colocamos o município em uma rota irreversível de desenvolvimento e inovação.

Mas a sociedade precisa compreender o cenário político real. Hoje, existe uma articulação clara de personagens ligados a interesses de partidos opositores da esquerda que trabalham diariamente para criar desgaste, alimentar crises e dificultar o avanço do município, prejudicando a vida do rio-pretense. O objetivo deles não é debater ideias, é paralisar a cidade.

É lamentável constatar que algumas pessoas estão mais preocupadas em criar instabilidade política do que em ajudar Rio Preto a crescer. Quem aposta no "quanto pior, melhor" não pensa no cidadão. O radicalismo não constrói nada. Não vim da velha política. Talvez isso incomode muitas pessoas. Não entrei na Prefeitura para fazer acordos errados ou agradar grupos acostumados a mandar na cidade. Tenho uma história de vida nessa cidade. Entrei para trabalhar.

Diante disso, meu posicionamento é único e inegociável: o equilíbrio exige a garantia absoluta da legalidade. Tudo aquilo que estiver errado deve ser investigado de forma rigorosa. Sempre foi assim na minha vida. Sou o primeiro a agir quando percebo qualquer situação fora dos trilhos. Não compactuo com malfeitos, não passo a mão na cabeça de ninguém e não aceito erros. Minha única aliança é com a verdade e com nossa cidade.

Quem me conhece sabe, sou um homem de fé, de família e de trabalho duro, não esperem nada diferente disso de mim. A eleição de 2026 se aproxima e alguns pré-candidatos querem construir suas campanhas em cima do fracasso da cidade. Querem briga, xingamentos, CPIs infundadas para chamar a atenção. Chega!

Minha recomendação a esses pré-candidatos: construam suas histórias com verdade e serenidade. Só assim vocês terão votos dos cidadãos de bem. Estamos cansados de balbúrdia travestida de oposição.

Fábio Candido

Prefeito de São José do Rio Preto