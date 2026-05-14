Cultura que trabalha

Sempre que se fala em cultura, muita gente pensa apenas em palco, luz acesa e plateia. Mas cultura é muito mais do que o momento do espetáculo. Cultura é trabalho, formação, memória, convivência, economia e identidade. É a criança que entra pela primeira vez em um teatro, o artista que vive do próprio ofício, o comerciante que se beneficia de mais movimento na cidade, a família que ocupa uma praça com segurança e a comunidade que reconhece sua história.

Assumo a Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto com essa convicção: de que a cultura não pode ser tratada como enfeite, favor ou assunto de um único grupo. Cultura é política pública. E, como toda política pública séria, precisa ter planejamento, critério, responsabilidade com o dinheiro público e compromisso com resultado.

Rio Preto tem uma tradição cultural que não nasceu agora e não pertence a uma gestão, a um partido ou a uma corrente de pensamento. Pertence à cidade. Por isso, nosso papel é preservar o que foi construído, corrigir o que precisa ser melhorado e abrir novos caminhos para que a cultura chegue a mais pessoas. Isso significa valorizar os artistas, fortalecer a produção local, cuidar dos equipamentos públicos, ampliar o acesso da população e construir parcerias que façam sentido para a cidade.

Também significa falar de cultura em uma linguagem que todos entendam. Quando a cultura movimenta hotéis, restaurantes, transporte, serviços técnicos, comunicação, produção, segurança e comércio, ela também é desenvolvimento econômico. Quando oferece atividades gratuitas, ocupa espaços públicos e aproxima diferentes gerações, ela também é cidadania. Quando preserva tradições, revela talentos e conta a história de um povo, ela também é pertencimento.

O FIT Rio Preto é um dos maiores exemplos dessa visão. Um festival dessa dimensão não começa no dia da estreia. Começa muito antes: no planejamento, na curadoria, na busca por parceiros, na organização dos espaços, na construção da programação e no cuidado para que o público tenha acesso. Em 2026, com a retomada da parceria entre Prefeitura e Sesc, o FIT reafirma algo importante: grandes projetos culturais só se sustentam quando há união, responsabilidade e visão de futuro.

Defender a cultura é defender uma cidade mais viva, mais preparada e mais orgulhosa de si mesma. Não uma cultura fechada em rótulos, ou de bandeira, mas uma cultura aberta à população. Não uma cultura de improviso, mas uma cultura feita com gestão, sem ruído ideológico. Não uma cultura para poucos, mas uma cultura que trabalha por todos.

Erick Soares

Secretário Municipal de Cultura e Coordenador Geral do Festival Internacional de Teatro (FIT) de São José do Rio Preto.