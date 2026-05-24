Mortes deste domingo, 24 em Rio Preto

MADRESSILVA FAGION faleceu aos 62 anos de idade. Deixa os filhos: Ana Paula (falecida) e Rafael Rodrigo Gomes. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NELSON DURAN faleceu aos 71 anos de idade. Era casado com a sra. Maria de Lourdes Ikegami Leira Duran e deixa os filhos: Daniel, Daiane e Dainara. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA SILVEIRA faleceu aos 42 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 17h30, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

SONIA REGINA MENEZELLO ROMANI faleceu aos 73 anos de idade. Deixa os filhos: Bruna e Hélio. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

SEBASTIANA FERREIRA CORREA DA SILVA faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Sebastião Correia da Silva e deixa a filha Maria Silvia Correa Martins. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ISABEL GARCIA MACHADO faleceu aos 88 anos de idade. Era viúva do sr. Ruy Alberto Machado e deixa os filhos: Denise Aparecida, Ana Paula e Ruy Alberto. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.