Mortes deste domingo, 21 em Rio Preto

SUZANA CORRÊA SILVA ROMAN faleceu aos 66 anos de idade. Era viúva do sr. Eriston Eli Corrêa Roman e deixa os filhos: Eriston, Ingrid e Igor. Seu sepultamento deu-se no dia 20/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Nova Granada.

EDVAM ROGERIO DA SILVA faleceu aos 47 anos de idade. Deixa os filhos: Geovane e Heitor. Seu sepultamento será hoje, 21/6/2026, às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Neves Paulista para o mesmo cemitério.

CARLOS EDUARDO FERRAS DE CAMPOS faleceu aos 85 anos de idade. Deixa os filhos: Marcus, Lizie e Marcelo. Seu sepultamento deu-se no dia 20/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO ALBERTO BERTELLI LUCATTO faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Marcia Regina Marconi Lucatto e deixa os filhos: Ana Carolina e Marcela. Seu sepultamento será hoje, 21/6/2026, às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Cedral.

MOACIR ALVARES GONÇALVES faleceu aos 66 anos de idade. Deixa os filhos: Giovana, Bruno, Sidnei e Cristiane. Seu sepultamento deu-se no dia 20/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

VANDERLEI CAVARZAM faleceu aos 87 anos de idade. Era viúvo da sra. Rosalina Garutti Cavarzan e deixa os filhos: João Manoel e José Augusto. Seu sepultamento será hoje, 21/6/2026, às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Cedral.

EDMILSON HELENO DOS SANTOS faleceu aos 65 anos de idade. Deixa os filhos: Beatriz, Rodolfo, Amanda e Thiago. Seu sepultamento deu-se no dia 20/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório de Engenheiro Schmitt para o mesmo cemitério.