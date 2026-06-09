Ex-professor da USP é acusado de crimes sexuais

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o ex-professor da Universidade de São Paulo (USP) Alysson Leandro Barbate Mascaro por crimes relacionados a assédio sexual, importunação sexual e estupro. A denúncia do MPSP foi oferecida à Justiça na última quarta-feira.

Mascaro foi demitido pela USP após um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar acusações de assédio sexual. Se a denúncia for aceita, Mascaro passará a responder a uma ação penal pelos crimes apontados pelo Ministério Público. A Agência Estado busca contato com a defesa.

Em dezembro do ano passado, a Faculdade de Direito da USP decidiu demitir o professor, que passou a ser investigado por assédio em 2024. Ele estava afastado da instituição desde então. À época da denúncia, Mascaro já tinha negado as acusações.

O afastamento cautelar foi publicado em portaria em dezembro de 2024 e solicitado pelo presidente da apuração preliminar. No documento, o diretor afirmava que havia "fortes indícios de materialidade dos fatos e que estes envolvem possível enquadramento típico de assédio sexual vertical".

Mascaro era professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo na graduação e na pós-graduação, livre-docente em Filosofia e Teoria Geral.