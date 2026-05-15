Yuri Alberto marca e revela desejo de deixar o Corinthians

Apesar de enfrentar uma equipe da Série C, o Corinthians não teve uma atuação convincente nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Depois de vencer por 1 a 0 na ida, repetiu o placar no duelo decisivo contra o Barra de Balneário Camboriú e conquistou a classificação rumo às oitavas de final do torneio.

Yuri Alberto marcou o gol solitário na partida. Rodrigo Garro foi o motor da equipe alvinegra e tentou ditar o ritmo da partida. Breno Bidon também apareceu em algumas oportunidades. Foi mais uma amostra de um Corinthians que tem pouco ou quase nada do que caracterizou os últimos trabalhos de Fernando Diniz

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos mediante sorteio, que não tem data para acontecer. Não haverá divisão de potes. Os jogos de ida e volta estão agendados para a primeira semana de agosto.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para domingo. Às 16h, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Botafogo, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians se impôs desde os primeiros minutos e criou diversas chances de marcar. O goleiro do time catarinense, Ewerton, bloqueou algumas tentativas alvinegras. Yuri Alberto, Breno Bidon e Rodrigo Garro arriscaram, mas sem sucesso.

Uma das poucas boas tentativas do Barra foi na bola parada. Lingard cometeu falta, Gabriel Silva cobrou bem e encontrou Matheus Barbosa, que cabeceou para a defesa de Hugo Souza.

Apesar do domínio, o Corinthians ficou devendo no primeiro tempo e poderia ter largado em vantagem. A magra vantagem deixou o torcedor alvinegro desconfortável e alimentou as esperanças do time de Balneário Camboriú.

Na volta do intervalo, o Barra conseguiu se soltar um pouco, e Diniz promoveu alterações para retomar o ímpeto corintiano. Kaio César entrou na vaga de André e mudou completamente o jogo.

Com Kaio César jogando pela direita, o Corinthians passou a apostar na disputa individual e drible para atrapalhar a defesa do Barra. Dessa forma, os donos da casa iniciaram uma pressão e transformaram o jogo em um festival de gols perdidos.

Sem sucesso em trabalhar as jogadas até a grande área, Gabriel Paulista decidiu arriscar de longa distância. O belo chute do zagueiro parou na trave. Breno Bidon também viu a oportunidade e finalizou para a difícil defesa protagonizada por Ewerton.

Mas foi numa bobeada da defesa do Barra que o Corinthians finalmente inaugurou o placar. Aos 39, o time alvinegro recuperou a bola no ataque, Garro viu a infiltração de Yuri Alberto, que de frente para o arqueiro adversário, tocou por cobertura e saiu para comemorar o placar inaugurado em Itaquera.

Declaração

Yuri Alberto deve deixar o Corinthians antes do final da temporada. Após marcar o gol da vitória sobre o Barra, o atacante afirmou que busca novos horizontes para a carreira.

"Já foram cinco temporadas (no Corinthians), eu já estou numa fase que eu conversei com meu estafe. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio", disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

Para chegar a esta decisão, o jogador revelou que já conversou com os familiares e com a diretoria do time alvinegro. "Junto da minha família eu já tinha falado, o Osmar (Stábile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso."

Vale destacar que o Corinthians é dono de 50% dos direitos do atleta, enquanto a outra metade pertence ao Zenit, da Rússia, clube que o jogador defendia antes de chegar ao time paulista. O vínculo do jogador com a equipe alvinegra vai até junho de 2030

Em tom de despedida, o atleta disse estar contente com tudo o que fez pelo time e exaltou a relação construída com a torcida. "Confesso que gostaria de ter conquistado bastante coisa. Dentro dos conformes, que a gente viveu, eu estou feliz pra caramba. Feliz de... Não digo de ter entregado porque não fiz nada sozinho. Me sinto muito honrado de ter passado. Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também da parte deles por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo."

Neste ano, o Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, de 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) por Yuri Alberto, mas recusou o negócio. No radar da seleção italiana para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, o atacante afirmou que está pronto para aceitar um possível convite do país europeu e disse estar aberto a ofertas para atuar no Campeonato Italiano.

"Abre um leque muito grande com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália e, por eu ser um italiano, não roube vaga de um estrangeiro na Itália. Pode ser uma boa estratégia, quem sabe", disse o jogador, que tem cidadania italiana e passaporte europeu.

Desde 2022, quando chegou à equipe do Parque São Jorge, Yuri Alberto tem 231 jogos com a camisa corintiana, com 82 gols e 23 assistências e três títulos conquistados: o Paulistão e a Copa do Brasil em 2025 e a Supercopa do Brasil neste ano. Além disso, o atacante é dono da marca de artilheiro da Neo Química Arena e é o jogador que mais marcou gols pelo Corinthians no século 21. Além de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 BARRA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Allan, André (Kaio César), Rodrigo Garro (Dieguinho) e Breno Bidon; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

BARRA - Ewerton; Fábio (Marcelinho), Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha (Lazaroni); Vavá (Pablo Gabriel), Cleison Tetê e Matheus Barbosa; Gabriel Silva, Vinícius Popó (Saymon) e Cléo Silva (Renan Bernabé). Técnico: Bernardo Franco.

GOL - Yuri Alberto, aos 39 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lingard, Breno Bidon, Lazaroni e Vavá.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO - 32.704 presentes.

RENDA - R$ 2.004.914,53.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).