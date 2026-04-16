Votuporanguense terá o Juventus pela frente na busca do acesso ao Paulistão
Mesmo com derrota na última rodada, CAV encerrou a segunda fase da competição na liderança do Grupo 2 e enfrentará o "Moleque Travesso" na semifinal; jogo acontece na próxima terça-feira, 21
O Votuporanguense encerrou a participação na segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira, 15, em um duelo contra o Ituano no Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu. A Pantera até saiu na frente, mas levou a virada nos acréscimos e saiu derrotada do confronto fora de casa pelo placar de 2 a 1. Mesmo com o resultado negativo, o CAV concluiu sua participação nesta fase em 1° lugar do Grupo 2 com 13 pontos somados e foi a equipe que conseguiu a melhor campanha com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.
O último adversário que o Votuporanguense terá pela frente em busca do acesso para a elite do Paulistão é o Juventus. O jogo de ida será realizado em São Paulo, na próxima terça-feira, 21, às 10 horas da manhã
A partida de volta acontece na Arena Plínio Marin, na casa do CAV, mas a data e o horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
O "Moleque Travesso" terminou a segunda fase na 2ª posição do Grupo 3 com 12 pontos ganhos, garantiu quatro vitórias e sofreu duas derrotas, uma delas, na rodada de encerramento da fase diante da Ferroviária, em Araraquara, por 1 a 0.
Além de Votuporanguense e Juventus, Ferroviária e Ituano fazem a outra semifinal da Série A2 de 2026, com o primeiro jogo em Itu, na quinta-feira, 23, às 19h; e a volta em Araraquara no dia 30, também às 19h.
Os vencedores garantem a vaga na final do Campeonato Estadual e conquistam o acesso à principal divisão do futebol de São Paulo.