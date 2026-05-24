Tigre vence o Ceará e cola no G-4 da Série B do Brasileiro
Com golaço de Juninho no final da segunda etapa, o Novorizontino quebrou um tabu no confronto direto contra o Ceará; em cinco jogos, a equipe mandante do duelo nunca havia vencido
O Novorizontino aproveitou do fator casa para conquistar mais uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, pela 10ª rodada da competição nacional, o time paulista encarou o Ceará, e com direito a golaço no apagar das luzes, superou o rival direto por 2 a 1.
A vitória ainda quebrou um tabu. Este foi o quinto encontro entre as equipes na história, agora, com três vitórias do Novorizontino e duas do Ceará, sendo o primeiro triunfo de um mandante no duelo.
Com o resultado, o time do interior paulista foi a 16 pontos e entrou, ao menos de maneira provisória, no G-6 da Série B. Do outro lado, o time nordestino parou em 13 e segue na parte intermediária da tabela.
Buscando aproveitar do fator casa para voltar a vencer na Série B, o Novorizontino se lançou ao ataque desde o apito inicial, estratégia que surtiu efeito. Logo aos cinco, Matheus Bianqui recebeu passe de Rômulo na intermediária, arriscou de muito longe e contou com falha de Bruno Ferreira para abrir o placar.
Após o gol, o Ceará passou a se encontrar mais na partida e até pressionou o adversário, mas sem encontrar objetividade no ataque. Do outro lado, o Novorizontino quase ampliou a vantagem novamente com Matheus Bianqui, que de muito longe, acertou o travessão.
O time paulista ainda teve a chance de fazer mais um aos 41, com Maykon, que parou em Bruno Ferreira. Porém, do outro lado, o Ceará conseguiu reagir. Aos 43, o Novorizontino errou na saída de bola e Matheus Araújo serviu Fernandinho, que na área, apenas escorou para Melk mandar para o fundo do gol e levar o jogo para o intervalo em empate.
Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino voltou a dominar mais as ações ofensivas da partida e quase voltou a liderar o placar aos 13, quando Juninho arriscou de fora da área, Bruno Ferreira defendeu, e no rebote, Rômulo, de cara para o gol, mandou para fora. Porém, o camisa 10 foi pego em impedimento.
O cenário virou ainda mais a favor do time da casa aos 32, quando em jogada pela direita, Sánchez acertou um carrinho duro em Ronald Barcellos e foi expulso de forma direta. Com vantagem numérica, o Novorizontino foi ao ataque e teve mais uma chance com Bianqui aos 39, que parou na defesa adversária.
Nos minutos finais, o camisa 17 mais uma vez recebeu em boas condições mas mandou uma bomba no peito de Bruno Ferreira. Entretanto, aos 41, a pressão surtiu efeito. Após corte da defesa, Juninho pegou de primeira de fora da área e mandou uma bomba, sem chances de defesa, garantindo a vitória paulista.
Sem tempo a perder, o Novorizontino agora volta suas atenções para a Copa Sul-Sudeste, onde nesta quarta-feira, encara a Chapecoense, na Arena Condá, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o time catarinense venceu por 2 a 0, levando vantagem para a decisão.
Já no próximo final de semana, as equipes voltam a campo para a 11ª rodada da Série B. No domingo (dia 31), o time paulista vai até o Primeiro de Maio para encarar o São Bernardo, a partir das 11h. Mais tarde, às 16h, é a vez do Ceará receber o Operário-PR, na Arena Castelão.
FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 2 X 1 CEARÁ
NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón (Alemão), Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi (Juninho), Tavinho (Carlão), Rômulo e Vinícius Paiva (Ronald Barcellos); Robson. Técnico: Enderson Moreira.
CEARÁ - Bruno Ferreira; Júlio César, Éder, Luizão e Fernando (Sánchez); Dieguinho (Juan Alano), Matheus Araújo (Matheusinho) e João Gabriel; Melk (Wendel Silva), Fernandinho e Gustavo Prado (Rafael Ramos). Técnico: Mozart.
GOLS - Matheus Bianqui, aos cinco, e Melk, aos 43 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 41 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Júlio César, Castrillón, Bruno Ferreira, Rafael Ramos
CARTÃO VERMELHO - Sánchez (Ceará).
RENDA - R$ 17.900,00.
PÚBLICO - 1.117 torcedores.
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).