Taffarel defende goleiro Bento após 'frango'

A posição de goleiro é ingrata e não admite falhas. Após cometer um erro no Campeonato Saudita e impedir o título antecipado do Al-Nassr ao ceder o 1 a 1 para o Al-Hilal, Bento virou alvo de críticas, sobretudo na Europa. O terceiro goleiro da seleção brasileira, contudo, ganhou um defensor de peso: Taffarel, que transmitiu palavras de conforto e alívio ao ex-jogador do Athletico-PR.

O experiente coordenador da preparação de goleiros da seleção brasileira, tetracampeão nos Estados Unidos, em 1994, usou sua história quando ainda atuava entre as traves para elevar o astral de Bento - foi criticado pelo técnico Jorge Jesus.

"Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa", afirmou Taffarel em entrevista à ESPN. "Ele tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando", destacou, reforçando apoio ao camisa 1 de 26 anos, que deve ser convocado ao lado de Alisson e Ederson para a Copa.