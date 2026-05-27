Segunda etapa da Maratona FIF4 acontece neste sábado em Rio Preto

O Riopreto Shopping recebe neste sábado, 30, a segunda etapa da Maratona FIF4, evento que serve como aquecimento para a Copa do Mundo de 2026 no centro de compras. A competição acontece na Praça 6 de Eventos, a partir das 11 h, reunindo jogadores e fãs do universo gamer em uma experiência imersiva e competitiva.

A disputa será realizada na plataforma PlayStation 5, com o jogo EA Sports FC 2026, sucesso entre os amantes de futebol. Ao todo, serão disponibilizadas 64 vagas para esta etapa, com inscrições gratuitas já abertas pelo site oficial (gameandtech.com.br). Caso haja ausência de inscritos no dia, uma fila de espera será organizada para preenchimento das vagas.

A Maratona FIF4 contará com premiação total de R$ 1.000, distribuída entre as duas etapas do evento. Vale destacar que as etapas são torneios independentes, oferecendo novas chances de participação e premiação aos competidores. O campeão da 1ª Etapa foi Felipe Porfírio da cidade de Bady Bassitt, ganhando o troféu e prêmio em vale compras.



A novidade dessa vez será o espaço para troca de figurinhas, onde colecionadores de toda região poderão aproveitar o espaço para trocar os cromos que ainda faltam para o álbum oficial da Copa do Mundo 2026, a partir das 16 horas.