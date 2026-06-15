Rogério Ricardi conquista heptacampeonato sul-americano master e recebe homenagem inédita

O atleta Rogério Ricardi voltou a colocar o nome do Brasil em destaque no cenário internacional do levantamento de peso olímpico. Entre os dias 27 e 31 de maio, durante a disputa do Campeonato Sul-Americano Master, realizado em El Salvador, o brasileiro conquistou o seu sétimo título continental na categoria master. Competindo no grupo de idade entre 54 e 59 anos, na categoria até 65 quilos de peso corporal, Rogério confirmou mais uma vez a sua regularidade e excelência esportiva ao subir ao lugar mais alto do pódio.

Além do heptacampeonato, Rogério Ricardi recebeu uma homenagem especial da Federação Master Sul-Americana. O atleta foi agraciado com um troféu em reconhecimento ao feito de ser o brasileiro com o maior número de títulos sul-americanos master da história da competição. Após a conquista, Rogério destacou a importância das pessoas e instituições que estiveram ao seu lado durante a preparação para o campeonato.

A preparação física contou com o apoio da Vitally Indústria de Aparelhos de Ginástica, Henrique Mello Advocacia Tributária, CrossFit Two Hold, Áudibel SP, Center Roll Rolamentos, Academia D'One, Max Muscle Rio Preto, Instituto Clínica Concept e da nutricionista Isabela Guimarães.