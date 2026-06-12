Rio-pretenses embarcam para a Itália para disputar Copa do Mundo de Patins

Rio Preto terá representantes na Roller Freestyle World Cup 2026, uma das principais competições internacionais do patins freestyle. Os atletas embarcam nesta sexta-feira, 12, para a Itália, onde disputarão o torneio entre os dias 15 e 20 de junho, em Óstia, na região metropolitana de Roma.

Entre os convocados estão os irmãos Anthony Martins Santa Fé, de 12 anos, e Yohanna Martins Santa Fé, de 13 anos, que defenderão o Brasil nas categorias Júnior Masculino e Júnior Feminino. A dupla vive rápida ascensão no esporte.

Há pouco mais de dois anos na modalidade, Anthony é bicampeão paulista (2024 e 2025), bicampeão do ranking paulista e medalhista sul-americano em 2025. Também conquistou o terceiro lugar no Park em 2025. Em 2026, foi vice-campeão no Street e terceiro colocado no Park. Neste ano, ainda venceu etapas disputadas em Barretos e o Festival AMJ, realizado no último fim de semana em Guaíra.

Yohanna também chega ao Mundial em boa fase. A atleta encerrou 2025 na segunda colocação do ranking paulista e conquistou dois vice-campeonatos nesta temporada, em Barretos e Guaíra.

Outro nome de Rio Preto na competição será Alice Alves, conhecida no esporte como Gringuinha. Aos 10 anos, a atleta integra a seleção brasileira após uma temporada de destaque. Em 2025, terminou em primeiro lugar no ranking paulista. Em 2026, venceu as etapas de Barretos e do Festival AMJ, em Guaíra, e conquistou o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Bowl.

A Roller Freestyle World Cup reúne atletas de diversos países e é considerada uma das competições mais importantes do patins freestyle mundial. Para os jovens atletas de Rio Preto, a participação representa a oportunidade de enfrentar alguns dos principais nomes da modalidade e ganhar experiência em nível internacional.

Anthony e Yohanna contam com apoio de Traxart, Fox For Men, Clínica Mantovani, Rosi Dellatorre Corretora de Seguros, Rotary Club de Bady Bassitt, Espaço Força Equilíbrio e Rayane Viviane. Alice Alves (Gringuinha) conta com apoio de BR101 Capacetes, Cempi Consórcio, Moeda Forte, Perfeil Academia, HidrauRio, Labrizza, 46 Inline e Star Patins.