Mirassol empata em Bragança Paulista e definição da disputa da Copa do Brasil será no Maião

Red Bull Bragantino e Mirassol empataram por 1 a 1 em um jogo sem grandes emoções válido pela quinta fase da Copa do Brasil na cidade de Bragança Paulista na noite de quarta-feira, 22.

Apesar de o time da casa ter aberto o placar cedo no jogo, com Lucas Barbosa, o Leão buscou o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Neto Moura nos acréscimos. O segundo tempo não apresentou muito perigo para nenhum dos times, e ambos fizeram uma etapa morna, apesar de boas defesas de ambos os goleiros e uma bola no travessão de Isidro Pitta.

O jogo da volta será disputado em Mirassol no Maião no dia 13 de maio, valendo a classificação para as oitavas da competição. Se o jogo ficar empatado, a definição será por penalidades.



