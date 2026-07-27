Mirassol enfrenta o São Paulo no Paulistão Feminino

O Mirassol volta a campo nesta segunda-feira, 27, em mais um desafio pelo Campeonato Paulista Feminino. Pela 5ª rodada da competição, as Leoas enfrentam o São Paulo, em partida marcada para às 19 horas, em Santana de Parnaíba.

As Leoas ainda buscam a primeira vitória no estadual, e também da sua história. Na rodada anterior, o time conquistou seu primeiro ponto ao empatar em 1 a 1 com o Bragantino, resultado que encerrou a sequência de derrotas nas primeiras rodadas do torneio. Apesar do empate, o Mirassol permanece na 8ª colocação, última posição da tabela, e encara o confronto diante do São Paulo como uma oportunidade para ganhar confiança e iniciar uma reação na competição.

Do outro lado, o São Paulo ocupa a 4ª colocação, com seis pontos conquistados, e entra em campo buscando se manter entre os primeiros colocados do Paulistão Feminino. A expectativa é de um duelo desafiador para as Leoas, que terão pela frente uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino paulista. Um resultado positivo pode representar um importante passo na recuperação do Mirassol dentro da competição e aproximar o clube dos demais concorrentes na classificação.