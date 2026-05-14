Leoas e Ferroviária jogam em Bálsamo pelo Paulista feminino

O Mirassol faz nesta quinta-feira, 14, sua primeira partida como mandante na história do Campeonato Paulista feminino. Comandadas pela técnica Carine Bosetti, as Leoas recebem a Ferroviária às 16h, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela segunda rodada do Paulistão F, com transmissão ao vivo pelo SporTV. Na estreia da competição, a equipe mirassolense acabou derrotada pelo Palmeiras por 5 a 0, em confronto disputado em Barueri.

Além do duelo em Bálsamo, a rodada desta quinta também terá Bragantino e Corinthians se enfrentando em Rio Claro, às 17h30, com transmissão pela Record News, HBO e Max. Mais tarde, às 19h30, Santos e Palmeiras jogam na Vila Belmiro, em partida exibida pela Record News, HBO, Max e CazeTV. O encerramento da segunda rodada ocorrerá apenas no domingo, quando São Paulo e Taubaté entram em campo.

A criação da equipe feminina marca um momento inédito para o Mirassol, que passou a investir na modalidade com uma estrutura própria, sem vínculos ou parcerias com clubes já existentes. O projeto foi desenvolvido desde o início pelo próprio clube, com foco na formação de atletas e na implantação de uma identidade alinhada à filosofia institucional.

A Ferroviária é um dos times mais tradicionais do futebol feminino, tendo conquistado dois títulos do Campeonato Brasileiro e o mesmo número de taças na Copa Libertadores; no ano passado, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, sendo superado pelo Palmeiras na grande decisão por 4 a 2.

No Paulistão F, a equipe saiu vitoriosa do confronto contra o Santos na Arena Fonte Luminosa pelo placar de 2 a 1, e garantiu seus primeiros três pontos, junto com Palmeiras e São Paulo, e aparece em 2° lugar na classificação.

Nesta edição do Campeonato Paulista feminino, oito equipes disputam o título: Mirassol, AD Taubaté, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único ao longo de sete rodadas.

Ao término dessa etapa, os dois clubes de melhor campanha garantem vaga direta nas semifinais. Já os times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão confrontos eliminatórios em busca das duas vagas restantes na próxima fase.

(Colaborou Caio Santana)