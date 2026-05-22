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CORRIDA

Domingo tem corrida de rua com dois mil atletas em Rio Preto

Com dois percursos, de 5 km e 10 km, a largada é no estacionamento do Shopping Iguatemi na manhã de domingo

por Da Redação
Publicado em 22/05/2026 às 17:45Atualizado em 23/05/2026 às 12:38
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Etapa da Corrida Track Field acontece neste domingo em Rio Preto (Track Field)
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Etapa da Corrida Track Field acontece neste domingo em Rio Preto (Track Field)
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Neste domingo, 24, o Shopping Iguatemi vai sediar uma etapa do circuito nacional de corridas de rua Santander Track&Field Run Series. O evento, que acontece no estacionamento externo, oferece percursos de 5 km e 10 km, com previsão de participação de mais de duas mil pessoas.

A abertura do estacionamento está marcada para as 4h30. A largada do percurso de 10 km será às 6h e a do percurso de 5 km às 7h10. Após as provas, os participantes poderão aproveitar uma atração musical. A cerimônia de premiação está prevista para as 9h15.

A retirada dos kits ocorrerá até as 22h de sábado, 23, na loja Track&Field do Iguatemi (Piso Superior). Todos os inscritos recebem um kit exclusivo Track&Field, que inclui camiseta e produtos selecionados por parceiros.

“O Iguatemi São José do Rio Preto busca oferecer experiências que vão além das compras, conectando nossos clientes a momentos de bem-estar, cultura e lifestyle. A TF Run Series traduz esse propósito ao reunir práticas que incentivam equilíbrio e qualidade de vida em um ambiente como o do shopping”, afirma Flavia Lania, gerente de marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.