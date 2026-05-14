'Depende dele, não de mim', diz Carlo Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

Aos 34 anos, Neymar convive com problemas físicos recorrentes e não atua pela seleção desde outubro de 2023.